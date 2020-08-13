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13 августа 2020, четверг, 23:55 70
Общество 2020-08-13T23:55:08+03:00
Українські Новини
В Киеве зафиксировали случай бешенства. В Конча-Заспе ввели карантин

В Киеве зафиксировали случай бешенства. В Конча-Заспе ввели карантин

Елена Новикова
Конча-заспа, Карантин, Бешенство, Голосеевский район, госпотребслужба, введение карантина
Коты
Коты

В то время, как в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19, на территории Голосеевского района Киева обнаружили случай заболевания бешенством у бездомной кошки. В связи с этим введены карантинные ограничения в микрорайоне Конча-Заспа, ограничено движение по Столичному шоссе и посещение озера Конча. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Так, сообщается, что угрожающей зоной определены лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина.

Карантин будет отменен через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством в зоне карантина.

Среди мероприятий по ликвидации и недопущению распространения бешенства в Киеве:

  • иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах - собак и кошек;
  • клинический осмотр и карантин животных, которые нанесли укусы людям. Антирабическая помощь укушенным;
  • запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина;
  • запрет на проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе;
  • дезинфекция мест, где находились больные и подозрительные на заболевание бешенством животные. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина;
  • обследование территории: выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.

Как сообщали Українські Новини, из-за роста популяции лис в Украине участились случаи бешенства.

Ранее в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку.

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