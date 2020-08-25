З початку року в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення

У січні-травні тільки 31,6% дітей віком до 1 року було вакциновано від правця . Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. "Єдиний спосіб захиститися від правця - вакцинація. З початку року і по 1 червня в Україні вакциновано лише 31,6% дітей до року від правця" , - сказано в ньому. Першу вакцину від правця слід ввести дитині в 2 місяці, потім слід вакцинація в 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 16 років. Після 16 років потрібно робити повторну вакцинацію кожні 10 років. Зазначається, що всього з початку року на правець захворіло 5 дітей та 3 дорослих. Зокрема, 2 людини захворіли у Вінницькій області і по 1 людині - у Волинській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях. Як повідомляли Українськi Новини, в Херсонській області зафіксовано 2 випадки туляремії . Крім того, в Одеській області чоловік захворів на сибірську виразку . Тим часом в Голосіївському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ у бездомної кішки . Лікар розповів, чим небезпечна хвороба і як себе убезпечити .