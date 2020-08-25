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25 серпня 2020, вівторок, 18:36 6
Медицина 2020-08-26T00:15:03+03:00
Українські Новини
З початку року в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення

З початку року в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення

Валерия Драгомирова
Вакцинація, Щеплення, Правець, щеплення від правця
Щеплення. Фото: pixabay
Щеплення. Фото: pixabay

У січні-травні тільки 31,6% дітей віком до 1 року було вакциновано від правця .

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Єдиний спосіб захиститися від правця - вакцинація. З початку року і по 1 червня в Україні вакциновано лише 31,6% дітей до року від правця" , - сказано в ньому.

Першу вакцину від правця слід ввести дитині в 2 місяці, потім слід вакцинація в 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 16 років.

Після 16 років потрібно робити повторну вакцинацію кожні 10 років.

Зазначається, що всього з початку року на правець захворіло 5 дітей та 3 дорослих.

Зокрема, 2 людини захворіли у Вінницькій області і по 1 людині - у Волинській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.

Як повідомляли Українськi Новини, в Херсонській області зафіксовано 2 випадки туляремії .


Крім того, в Одеській області чоловік захворів на сибірську виразку

Тим часом в Голосіївському районі Києва  зафіксували випадок захворювання на сказ у бездомної кішки . Лікар розповів,  чим небезпечна хвороба і як себе убезпечити .

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