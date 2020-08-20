В Херсонской области выявили 2 случая туляремии

Два случая туляремии зафиксировали з Херсонской области, в то время, как ранее в Одесской области мужчина заболел сибирской язвой. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини. Согласно ему, заболела супружеская пара. Мужчина, работающий егерем, 3 августа во время обхода в лесу нашел полумертвого зайца. Во время обработки тушки дома он вместе с женой получил травмы кистей рук. "В обоих 7 августа появились язвы на коже кистей рук и региональный лимфаденит, повысилась температура до 38,5 градусов", - сказано в сообщении. За медицинской помощью заболевшие обратились только 13 августа. В результате анализов в биоматериале от обоих пациентов методом ПЦР выделены фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis. По данным Центра общественного здоровья, это первые случаи туляремии в текущем году. Туляремия - острое инфекционное заболевание, которым могут заразиться как люди, так и животные. Среди животных самыми восприимчивыми к туляремии являются кролики, зайцы и грызуны. Возбудитель болезни поражает лимфатическую систему, кожу, селезенку. Как сообщали Українськi Новини, в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай заболевания бешенством у бездомной кошки. Врач рассказал, чем опасна болезнь и как себя обезопасить.