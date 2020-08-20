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20 августа 2020, четверг, 16:01 647
Медицина 2020-08-20T16:15:01+03:00
Українські Новини
В Херсонской области выявили 2 случая туляремии

В Херсонской области выявили 2 случая туляремии

Елена Новикова
Херсонская область, Туляремия, Заражение туляремией, Туляремия в Херсонской области
Болезнь. Фото: pixabay
Болезнь. Фото: pixabay

Два случая туляремии зафиксировали з Херсонской области, в то время, как ранее в Одесской области мужчина заболел сибирской язвой. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, заболела супружеская пара.

Мужчина, работающий егерем, 3 августа во время обхода в лесу нашел полумертвого зайца.

Во время обработки тушки дома он вместе с женой получил травмы кистей рук.

"В обоих 7 августа появились язвы на коже кистей рук и региональный лимфаденит, повысилась температура до 38,5 градусов", - сказано в сообщении.

За медицинской помощью заболевшие обратились только 13 августа.

В результате анализов в биоматериале от обоих пациентов методом ПЦР выделены фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis.

По данным Центра общественного здоровья, это первые случаи туляремии в текущем году.

Туляремия - острое инфекционное заболевание, которым могут заразиться как люди, так и животные.

Среди животных самыми восприимчивыми к туляремии являются кролики, зайцы и грызуны.

Возбудитель болезни поражает лимфатическую систему, кожу, селезенку.

Как сообщали Українськi Новини, в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай заболевания бешенством у бездомной кошки. Врач рассказал, чем опасна болезнь и как себя обезопасить.

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