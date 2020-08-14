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14 августа 2020, пятница, 11:51 579
Общество 2020-08-14T13:30:03+03:00
Українські Новини
Случай бешенства в Киеве. Врач рассказал, чем опасна болезнь и как себя обезопасить

Случай бешенства в Киеве. Врач рассказал, чем опасна болезнь и как себя обезопасить

Валерия Драгомирова
Бешенство, Евгений Комаровский, Бешенство у кота
Бешенство. Фото: kot-pes.com
Бешенство. Фото: kot-pes.com

В Голосеевском районе Киева зафиксировали случай заболевания бешенством у бездомной кошки. В связи с этим введены карантинные ограничения в микрорайоне Конча-Заспа. Бешенство вызывается вирусом, который сохраняется в организме зараженного животного и распространяется им через укусы или царапины.

Об этом говорится на сайте доктора Евгения Комаровского. 

Наибольший риск заражения связан с дикими животными. Домашние животные — собаки и кошки — как правило, привиты от бешенства. В среднем инкубационный период бешенства длится 4–6 недель, хотя он может быть короче (при укусах в лицо) или гораздо длиннее (при укусах в область стопы или голени бывали случаи увеличения инкубационного периода вплоть до года).

По словам доктора, специфического лечения бешенства не существует. Очень мало людей выжило после заражения и развития определенных симптомов. Так что профилактика и меры по предотвращению заражения данной болезнью чрезвычайно важны.

Признаки и симптомы

Когда вирус бешенства попадает в организм, он может начать распространяться вдоль нервных окончаний к головному мозгу. Этот процесс вызывает серьезные симптомы, которые сменяют друг друга:

  • боль, покалывание или онемение в месте укуса или царапины;
  • чувство тревоги, беспокойство и агрессивность;
  • нарушение глотания, особенно воды (гидрофобия);
  • мышечные спазмы;
  • слюнотечение;
  • судороги;
  • паралич;
  • кома и смерть.

Профилактика и лечение

  • После укуса, если ваш педиатр определит, что животное имеет высокий риск наличия бешенства, врач должен немедленно провести пассивную иммунизацию — ввести ребенку иммуноглобулин (антитела, борющиеся с болезнью) в кожу вокруг укуса. Одновременно педиатр должен сделать ребенку первую инъекцию вакциной против бешенства, которая будет стимулировать организм на выработку собственных антител против инфекции. Ваш ребенок должен получить серию из 5 прививок в течение 4 недель.
  • Если животное живет в доме и здорово, педиатр попросит, чтобы вы наблюдали за состоянием здоровья вашего ребенка и за поведением животного. Педиатр начнет вакцинацию, только если у животного будут признаки наличия бешенства.
  • Научите ребенка, что необходимо избегать контакта с любыми бродячими и дикими животными. Малыш не должен дразнить или как-либо беспокоить незнакомое животное. Также он не должен исследовать труп или играть с умершим животным, которое он может найти.
  • Вы можете уменьшить риск присутствия диких животных в районе вашего дома, плотно закрывая мусорные баки крышками. Специальные крышки или сетки на дымоходы могут предотвратить попадание летучих мышей в дом.
  • Ваш собственный домашний питомец должен получать все необходимые прививки от бешенства в соответствии с рекомендациями вашего ветеринара.


Как сообщали Українські Новини, из-за роста популяции лис в Украине участились случаи бешенства

Ранее в одном из районов Харькова ввели карантин из-за бешенства кота. 

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