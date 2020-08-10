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10 августа 2020, понедельник, 17:47 40
Жизнь 2020-08-10T17:47:01+03:00
Українські Новини
Названы 10 самых популярных сериалов лета на Netflix

Названы 10 самых популярных сериалов лета на Netflix

Александр Савич
мультсериал, Netflix, лучшие сериалы, зарубежные сериалы

Вслед за информацией о том, что Netflix снимет в Украине свой первый фильм, стал известен список самых популярных сериалов лета 2020 года на Netflix. Об этом сообщает Forbes.

Ранее в этом году Netflix представил новую функцию, которая позволяет пользователям видеть список самых просматриваемых сериалов и фильмов сервиса в разных странах. За прошедшие месяцы лета в топ-10 стриминговой платформы чаще всего оказывались следующие сериалы и шоу.

На 10 месте оказался известный американский сериал "Офис", который выходил на экраны с 2005 по 2013 год, и который является ремейком одноименного британского сериала. Сюжет "Офиса" развивается вокруг жизни компании, которая занимается поставкой бумажной продукции. Снятый в псевдодокументальном стиле, сериал рассказывает о жизни и взаимоотношениях сотрудников офиса этой компании. "Офис" неизменно входит в различные списки лучших комедийных сериалов, а также лучших телевизионных шоу всех времен.

9 место в списке занимает еще один известный американский сериал "Бесстыдники", который также является адаптацией одноименного британского сериала. Он повествует о жизни неблагополучной семьи алкоголика и наркомана Фрэнка Галлагера, шестеро детей которого растут без должного внимания отца.

8 место занимает мультсериал "Аватар: Легенда об Аанге", который рассказывает о приключениях 12-летнего мальчика Аанга, владеющего магией воздуха. Это один из немногих продуктов, не созданный непосредственно Netflix, который поднялся в рейтинге так высоко.

На 7 месте по популярности этим летом находится новый фантастический сериал "Монахиня-воин", который вышел 2 июля этого года. Он основан на одноименном комиксе, и рассказывает историю обычной девушки, обнаружившей у себя невероятные способности, которая оказалась втянута в древнюю войну с силами зла.

6 место занимает телесериал "Тайный орден", в котором ученик колледжа попадает в эпицентр борьбы оборотней и магов.

На 5 месте тревел-шоу "Ближе к Земле с Заком Эфроном". Американский актер вместе с диетологом Дарином Олиеном путешествует по миру, рассказывая об экологических проблемах и способах их решения.

4 место занимает нашумевший документальный сериал "Последний танец", который рассказывает о карьере баскетболиста Майкла Джордана и его последнем сезоне в "Чикаго Буллз".

На 3 месте в списке находится драматический фэнтези сериал "Проклятая", своеобразное переосмысление легенд о короле Артуре.

2 место занимает соревновательное шоу "Пол это лава", снятое по мотивам детской игры. Участникам необходимо перепрыгивать с предмета на предмет, чтобы не упасть в "лаву" – красную жидкость под ними. Для этого они могут использовать различные доски для сооружения переходов.

Возглавляет список самых популярных сериалов лета на Netflix "Неразгаданные тайны". Это своего рода возрождение старого документального шоу, которое выходило на экраны с 1987 по 2008 год на разных каналах, про различные паранормальные явления и нераскрытые дела. Несколько лет шоу выходило в Youtube, после чего Netflix решил дать проекту новое дыхание и запустил шоу вновь, привлекши к работе авторов оригинальной версии "Неразгаданных тайн".

Как сообщали Українські новини, в августе в прокат выходит более 20 фильмов.

Также были объявлены номинанты премии "Эмми" на звание лучшего сериала года.

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