Жаркое окончание лета. Какие сериалы выходят в августе этого года

Пока кинотеатры не могут нас порадовать многочисленными премьерами из-за карантина, все внимание сосредоточено на телеиндустрии и новинках сериалов. К счастью, в конце лета нас ожидает сразу пять жарких премьер.

Сокол и Зимний солдат/The Falcon and the Winter Soldier

Соскучились по супергеройскому кино? На больших экранах герои "Мстителей" появятся еще не скоро. Но их истории не замирают. Так, трилогия "Война бесконечности" окончилась тем, что Стив Роджерс передал свой щит Капитана Америки Соколу – Сэму Уилсону. Но стать героем для своей страны оказалось не так-то просто. В этом ему поможет Баки Барнс – у него есть грехи, которые он хочет искупить, да и какого это – быть Капитаном Америкой он знает, ведь когда-то Стив был его лучшим другом.

https://www.youtube.com/watch?v=1RCyYeN929A" frameborder="0" allowfullscreen>

Маппеты сегодня/Muppets Now

Легендарное шоу возвращается. На этот раз в виде сериала с реальными знаменитостями. В каждом выпуске, который выглядел как кукольная версия развлекательного шоу, принимали участие реальные звезды. Шоу завершилось в 1998 году, а мемы с Кермитом в ходу и сейчас.

https://www.youtube.com/watch?v=x6647smCPHQ" frameborder="0" allowfullscreen>

Маленькие пташки/Little Birds

Сериал снят по сборнику эротических рассказов Анаис Нин и рейтинг у шоу 16+. Главная героиня Люси приезжает в Марокко со своим женихом, но ее избранник внезапно влюбляется в местного красавца. Прелесть рассказов, по которым снят сериал – в чувственности, анатомии притяжения между людьми. Так что шоу не сколько про эротику (хотя куда без нее), сколько о взаимоотношениях между людьми.

https://www.youtube.com/watch?v=FjYxpwVom4k" frameborder="0" allowfullscreen>

Страна Лавкрафта/Lovecraft Country

Сериал от создателей шедевров "Спартак: кровь и песок", "Прочь", "Мы" и "Черный клановец" выходит на HBO. США, 50-е годы прошлого века. Расовая сегрегация и неравенство в правах. Аттикус, Джордж и Летиша отправляются в путешествие по Америке в поисках пропавшего отца Аттикус. По пути они обнаруживают, что страну населяют не только люди, но и монстры — не в человеческом обличье, а сказочные. Имя Говарда Лавкрафта стало легендой в литературе вообще и в фантастике в частности, несмотря на то, что писатель был расистом. Именно в таком мире живут герои сериала.

https://www.youtube.com/watch?v=WNSyXU17hS0" frameborder="0" allowfullscreen>

Птичка господа милосердного/Good Lord Bird

Снова США, но уже 1850-е. В Канзасе разворачивается война между сторонниками и противниками рабства. К известному защитнику прав темнокожих Джону Брауну и его сторонникам присоединяется молодой раб по прозвищу Луковица, переодетый в женское платье. Вместе они отправляются в путешествие, цель которого — распространить идею об отмене рабства.

https://www.youtube.com/watch?v=YfTyRh-N_Ag" frameborder="0" allowfullscreen>

Українські Новини уже рассказывали, что из новинок сериалов выходит в июне и июле. Их тоже можно посмотреть в отпуске, если вы пропустили.