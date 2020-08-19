Украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию "европейского Оскара"

"Атлантида" Валентина Васяновича стала потенциальным номинантом премии Европейской киноакадемии. На данный момент в лонг-листе 32 претендента.

Об этом говорится в сообщении "Артхаус Трафик".

Премия Европейской киноакадемии присуждается с 1988 года и является европейским аналогом "Оскара". В прошлом году в длинный список European Film Awards вошел фильм "Домой" Наримана Алиева.

В этом году отбор European Film Awards впервые проходит в два этапа. Финальный список номинантов объявят 7 ноября, через два дня после украинской премьеры "Атлантиды". Фильм выйдет в украинский прокат 5 ноября.

"Попадание в шорт-лист или номинация на премию Европейской киноакадемии даст нам возможность еще раз напомнить всем о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что, если мы не остановим агрессора сегодня, завтра может не наступить", – комментирует Валентин Васянович.

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События ленты происходят в 2025-м году. С момента окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Там фильм получил историческую для Украины победу. Позже картина получила специальную награду жюри на Токийском международном кинофестивале, была в официальной программе кинофестиваля в Торонто и еще 60-и кинособытий.

Продюсерами ленты выступают Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле") и Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки"), международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студия Гармата фильм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик ленты – кинокомпания Arthouse Traffic.

33-я церемония вручения премий Европейской киноакадемии состоится 12 декабря в Рейкьявике.







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