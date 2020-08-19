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19 августа 2020, среда, 14:42 187
Lifestyle 2020-08-19T14:42:01+03:00
Українські Новини
Украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию "европейского Оскара"

Украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию "европейского Оскара"

Валерия Драгомирова
Валентин Васянович, Европейский Оскар, Фильм Атлантида

"Атлантида" Валентина Васяновича стала потенциальным номинантом премии Европейской киноакадемии. На данный момент в лонг-листе 32 претендента.

Об этом говорится в сообщении "Артхаус Трафик". 

Премия Европейской киноакадемии присуждается с 1988 года и является европейским аналогом "Оскара". В прошлом году в длинный список European Film Awards вошел фильм "Домой" Наримана Алиева.

В этом году отбор European Film Awards впервые проходит в два этапа. Финальный список номинантов объявят 7 ноября, через два дня после украинской премьеры "Атлантиды". Фильм выйдет в украинский прокат 5 ноября.

"Попадание в шорт-лист или номинация на премию Европейской киноакадемии даст нам возможность еще раз напомнить всем о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что, если мы не остановим агрессора сегодня, завтра может не наступить", – комментирует Валентин Васянович.

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События ленты происходят в 2025-м году. С момента окончания войны прошел год. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Там фильм получил историческую для Украины победу. Позже картина получила специальную награду жюри на Токийском международном кинофестивале, была в официальной программе кинофестиваля в Торонто и еще 60-и кинособытий.

Продюсерами ленты выступают Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле") и Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки"), международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студия Гармата фильм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик ленты – кинокомпания Arthouse Traffic.

33-я церемония вручения премий Европейской киноакадемии состоится 12 декабря в Рейкьявике.



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Ранее "Домой" Алиева получил награду за лучший иностранный фильм Босфорского кинофестиваля в Стамбуле.

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