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24 августа 2020, понедельник, 14:44 331
Общество 2020-08-24T14:44:01+03:00
Українські Новини
В Киеве завтра ограничат движение на одной из улиц из-за съемок фильма с Ван Даммом

В Киеве завтра ограничат движение на одной из улиц из-за съемок фильма с Ван Даммом

Валерия Драгомирова
Киев, Жан Клод ван Дамм, съемки фильма, Ограничение движения в Киеве, Последний наемник
Съемки фильма. Фото: pixabay
Съемки фильма. Фото: pixabay

Во вторник, 25 августа, в Киеве по улице Ярославской перекроют движение из-за съемок комедийного боевика "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168. 

Так, движение будет перекрыто с 05:00 до 21:00: на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской). 

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся по 26 сентября.

Как сообщали Українські Новини, СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве. Пара остановилась в гостинице Fairmont Grand Hotel и выбрала номер с видом на Днепр.

Ранее девушка Жан-Клода Ван Дамма назвала Киев "запущенным" городом. Она отметила, что каждый раз, возвращаясь в Украину, она понимает, что в стране ничего не изменилось в лучшую сторону.

Кроме того, в 2010 году американский актер Жан-Клод Ван Дамм уже приезжал в Киев снимать фильм "Башня".

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