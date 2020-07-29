Венедиктова назначила первым замгенпрокурора Говду

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила первым заместителем генпрокурора бывшего первого заместителя прокурора Киева Романа Говду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"В среду, 29 июля 2020 года, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора первого заместителя генпрокурора - Романа Говду, который ранее занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности прокурора Киева", - сказано в нем.

Венедиктова поздравила Говду с назначением на должность.

"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", - сказала она.

Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года.

Он занимал должности: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры; прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора; заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры, прокурора города Киева; начальника управления Офиса генерального прокурора.

30 апреля был назначен на должность первого заместителя прокурора Киева.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля Венедиктова назначила Говду исполняющий обязанности прокурора Киева.

В декабре 2019 года Говда подал в отставку с должности прокурора Киева.

Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера.