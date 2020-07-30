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30 июля 2020, четверг, 20:15 1450
Силовые структуры 2020-07-30T21:30:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником

Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником

Валерия Драгомирова
Советник, Святослав Пискун, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Святослав Пискун. Фото: Facebook/Святослав Пискун
Святослав Пискун. Фото: Facebook/Святослав Пискун

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна своим советником, в то время, как Романа Говду назначила первым замгенпрокурора

Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он прикрепил к сообщению копию приказа о таком назначении.

Святослав Пискун назначен внештатным советником Ирины Венедиктовой. Фото: Facebook/Юрий ЛуценкоСвятослав Пискун назначен внештатным советником Ирины Венедиктовой. Фото: Facebook/Юрий Луценко

Приказ подписан 27 июля.

Пискун назначен внештатным советником, на общественных началах.

Как сообщали Українськi Новини, у генерального прокурора Ирины Венедиктовой изначально работало 10 советников.

Кроме того, в июне Венедиктова заработала почти на 5 тысяч больше, чем в мае. Ее заработная плата за июнь составила 51 678 гривен. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.


Также генеральный прокурор Ирина Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен. 

Тем временем генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.

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