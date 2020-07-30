Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна своим советником, в то время, как Романа Говду назначила первым замгенпрокурора. Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Он прикрепил к сообщению копию приказа о таком назначении. Святослав Пискун назначен внештатным советником Ирины Венедиктовой. Фото: Facebook\/Юрий Луценко Приказ подписан 27 июля. Пискун назначен внештатным советником, на общественных началах. Как сообщали Українськi Новини, у генерального прокурора Ирины Венедиктовой изначально работало 10 советников. Кроме того, в июне Венедиктова заработала почти на 5 тысяч больше, чем в мае. Ее заработная плата за июнь составила 51 678 гривен. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.Также генеральный прокурор Ирина Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен. Тем временем генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.