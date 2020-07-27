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27 июля 2020, понедельник, 13:48 996
Мир 2020-07-27T13:49:36+03:00
Українські Новини
У Киева появился новый "люстрированный" прокурор

У Киева появился новый "люстрированный" прокурор

Ольга Фандорина
Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора, Олег Кипер, Генпрокурор Киева
Венедиктова и Кипер. Фото: Офис Генпрокурора
Венедиктова и Кипер. Фото: Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила прокурором Киева Олега Кипера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"В понедельник, 27 июля 2020 года, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя - Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Киева", - сказано в нем.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - отметила генпрокурор.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

9 июня приказом генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника Главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры.

Однако, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора. 9 июня текущего года Кипер был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

Тем временем генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.

Ранее сообщалось о том, что у Венедиктовой очень много работы и не время планировать отпуск.

Также генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

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