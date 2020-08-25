На выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов

Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика

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