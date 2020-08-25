На выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов

В то время, как в Минсоце объяснили, от чего зависит размер пенсионных выплат, во вторник, 25 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн.Обеспечено финансирование пенсий августа на общую сумму 39,2 млрн грн", - сказано в нем. На финансирование пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Выплата пенсий будет произведена в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем. На выплату пенсий в июне направили также 39,2 млрд грн.