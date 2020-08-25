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25 августа 2020, вторник, 21:51 135 Инфографика
Финансы 2020-08-25T21:53:55+03:00
Українські Новини
На выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов

На выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как в Минсоце объяснили, от чего зависит размер пенсионных выплат, во вторник, 25 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн.

Обеспечено финансирование пенсий августа на общую сумму 39,2 млрн грн", - сказано в нем. 

На финансирование пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины На финансирование пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплата пенсий будет произведена в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем.

На выплату пенсий в июне направили также 39,2 млрд грн.

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