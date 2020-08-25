На виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів

У той час, як в Міністерстві пояснили, від чого залежить розмір пенсійних виплат, у вівторок, 25 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,3 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій серпня на загальну суму 39,2 млрд грн", - сказано в ньому.

На фінансування пенсій направили ще 1,3 мільярда гривень. Інфографіка: ПФУ.

Виплата пенсій буде проведена у відповідному порядку.

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму, але виплати проіндексовані не всім.

На виплату пенсій у червні направили також 39,2 млрд грн.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини