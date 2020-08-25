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25 августа 2020, вторник, 16:00 509
Внешняя политика 2020-08-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
Встреча советников "нормандской четверки" отменена, — СМИ

Встреча советников "нормандской четверки" отменена, — СМИ

Елена Новикова
Украина, нормандский формат, Франция, Россия, Германия, нормандская четверка, Нормандская встреча
Нормандская четверка. Фото: inform-ua
Нормандская четверка. Фото: inform-ua

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), назначенная на 28 августа в Париже, отменена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Ранее все стороны - Украина, РФ, Германия и Франция - говорили, что идет подготовка к встрече. В частности, президент Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки".

Как сообщали Українські Новини, 9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

Кроме того, Ермак и Резников летали во Францию обсудить нормандский формат.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться после спада эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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