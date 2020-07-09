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09 июля 2020, четверг, 13:44 6
Мир 2020-07-09T13:44:58+03:00
Українські Новини
В России не видят оснований для нормандской встречи в августе

В России не видят оснований для нормандской встречи в августе

Ольга Фандорина
нормандский формат, Россия, Администрация Президента России, Нормандская встреча
Нормандский формат. Фото: цензор.нет
Нормандский формат. Фото: цензор.нет

Заместитель руководителя Администрации Президента России Владимира Путина Дмитрий Козак не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в августе.

Об этом он сообщил в интервью российскому информационному агентству ТАСС, передают Українськi Новини.

"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет", - сказал он.

Козак добавил, что саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих встреч глав государств.

В то же время, по его словам, на данный момент не выполнена ни одна из договоренностей предыдущего саммита лидеров, прошедшего в декабре 2019 года в Париже (Франция).

3 июля политические советники лидеров "нормандского формата" провели встречу в Берлине (Германия).

Политсоветником Путина является Козак, а Владимира Зеленского - руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ермак ездил в Берлин в составе делегации вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексея Резникова.

По итогам визита в Германию Резников допустил, что саммит лидеров "нормандского формата" может состояться в августе в Берлине.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак и Резников летали во Францию обсудить нормандский формат.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться после спада эпидемии коронавируса.

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