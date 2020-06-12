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12 июня 2020, пятница, 12:09 174
Политика 2020-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Ермак и Резников улетят во Франции обсудить нормандский формат

Ермак и Резников улетят во Франции обсудить нормандский формат

Ольга Фандорина
нормандский формат, Переговоры, Алексей Резников, Ермак
Андрей Ермак. Фото:
Андрей Ермак. Фото: "Украинская правда"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Алексей Резников посетят в пятницу Францию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"12 июня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию. Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников", - сказано в нем.

Ермак проведет встречу с внешнеполитическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, который представляет французскую сторону ​​на переговорах политсоветников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

В составе украинской делегации во Францию также отбыли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.

Ранее Офис Президента из-за коронавируса не отменял командировки сотрудников, зато к Зеленскому в карантин пускают после измерения температуры.

При этом 5 иностранных лидеров из-за Covid-19 к Зеленскому не приехали.

МИД допускает, что из-за коронавируса нормандский саммит может пройти онлайн.

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