Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа

Пока в России не видят оснований для нормандской встречи в августе, Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) запланирована на 28 августа.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Договорились о встрече советников "нормандского формата". Договорились на конец августа, на 28 число", - сказал он.

Зеленский считает, что после этого также должна быть проведена встреча министров иностранных дел и лидеров четверки.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля политсоветники лидеров стран "нормандского формата" провели встречу в (Берлине) Германия.

9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

Козак также назвал анекдотичным предложение Украины вести переговоры с назначенными ею в состав своей делегации в ТКГ представителями Донбасса.

Украинская делегация в ТКГ привлекла к работе на постоянной основе в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, юриста Вадима Горана и врача Константина Либстера.

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