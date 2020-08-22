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  • Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа
22 августа 2020, суббота, 13:55 32
Политика 2020-08-22T14:00:01+03:00
Українські Новини
Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа

Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа

Ольга Фандорина
нормандский формат, нормандская четверка, война на Донбассе, Встреча нормандской четверки
Нормандская четверка. Фото: inform-ua
Нормандская четверка. Фото: inform-ua

Пока в России не видят оснований для нормандской встречи в августе, Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) запланирована на 28 августа.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Договорились о встрече советников "нормандского формата". Договорились на конец августа, на 28 число", - сказал он.

Зеленский считает, что после этого также должна быть проведена встреча министров иностранных дел и лидеров четверки.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля политсоветники лидеров стран "нормандского формата" провели встречу в (Берлине) Германия.

9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

Козак также назвал анекдотичным предложение Украины вести переговоры с назначенными ею в состав своей делегации в ТКГ представителями Донбасса.

Украинская делегация в ТКГ привлекла к работе на постоянной основе в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, юриста Вадима Горана и врача Константина Либстера.

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