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26 августа 2020, среда, 08:00 21 Инфографика
Экономика 2020-08-26T08:00:01+03:00
Українські Новини
Ставка по кредиту на жилье. Как формируется ставка по ипотеке

Ставка по кредиту на жилье. Как формируется ставка по ипотеке

Кира Молчанова
Кредит, Ипотека, Процентная ставка, кредит на жилье
Кредиты Фото: pixabay
Кредиты Фото: pixabay

В Украине анонсирована программа ипотеки для населения со ставкой 10%, что делает приобретение жилья в кредит доступнее для многих украинцев. Сумму ежемесячного платежа желательно рассчитывать заранее – еще до начала оформления документов.

О том, как это лучше сделать, рассказал директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС Банка Владимир Черненький, передают Finance.ua.

Например, если семья из 3 человек, 2 из которых трудоустроены, с доходом 25 тыс. гривен в месяц возьмут кредит в 1 млн гривен на 20 лет, то:

  • при ипотечном ставке в 19% им придется тратить на обслуживание кредита 65% своего дохода, что не является возможным для них, потому что 35% заработка – слишком мало для жизни;
  • если же ставка по ипотеке составляет 9,99%, то расходы по кредиту составят 19% от месячного дохода семьи.

Специалист отметил, что составляющими ставки по ипотеке являются:

  • стоимость привлечения банками ресурсов (депозиты);
  • стоимость риска, которая закладывается;
  • маржа банка.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что у Национального банка (НБУ) слишком жесткая монетарная политика.

Ранее Зеленский одобрил запрет во время карантина начислять штрафы за неуплату кредита.

Кабинет Министров расширил функционал программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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