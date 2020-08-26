Ставка по кредиту на жилье. Как формируется ставка по ипотеке

В Украине анонсирована программа ипотеки для населения со ставкой 10%, что делает приобретение жилья в кредит доступнее для многих украинцев. Сумму ежемесячного платежа желательно рассчитывать заранее – еще до начала оформления документов. О том, как это лучше сделать, рассказал директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС Банка Владимир Черненький, передают Finance.ua. Например, если семья из 3 человек, 2 из которых трудоустроены, с доходом 25 тыс. гривен в месяц возьмут кредит в 1 млн гривен на 20 лет, то: при ипотечном ставке в 19% им придется тратить на обслуживание кредита 65% своего дохода, что не является возможным для них, потому что 35% заработка – слишком мало для жизни; если же ставка по ипотеке составляет 9,99%, то расходы по кредиту составят 19% от месячного дохода семьи. Специалист отметил, что составляющими ставки по ипотеке являются: стоимость привлечения банками ресурсов (депозиты); стоимость риска, которая закладывается; маржа банка. Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что у Национального банка (НБУ) слишком жесткая монетарная политика. Ранее Зеленский одобрил запрет во время карантина начислять штрафы за неуплату кредита. Кабинет Министров расширил функционал программы "Доступные кредиты 5-7-9%".