Ставка по кредиту на жилье. Как формируется ставка по ипотеке

В Украине анонсирована программа ипотеки для населения со ставкой 10%, что делает приобретение жилья в кредит доступнее для многих украинцев. Сумму ежемесячного платежа желательно рассчитывать заранее – еще до начала оформления документов.

О том, как это лучше сделать, рассказал директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС Банка Владимир Черненький, передают Finance.ua.

Например, если семья из 3 человек, 2 из которых трудоустроены, с доходом 25 тыс. гривен в месяц возьмут кредит в 1 млн гривен на 20 лет, то:

при ипотечном ставке в 19% им придется тратить на обслуживание кредита 65% своего дохода, что не является возможным для них, потому что 35% заработка – слишком мало для жизни;

если же ставка по ипотеке составляет 9,99%, то расходы по кредиту составят 19% от месячного дохода семьи.

Специалист отметил, что составляющими ставки по ипотеке являются:

стоимость привлечения банками ресурсов (депозиты);

стоимость риска, которая закладывается;

маржа банка.

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