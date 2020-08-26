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26 серпня 2020, середа, 08:00 6
Нерухомість 2020-08-26T10:30:03+03:00
Українські Новини
Ставка кредиту на житло. Як формується ставка з іпотеки

Ставка кредиту на житло. Як формується ставка з іпотеки

Кира Молчанова
Кредит, Нерухомість, Доступна іпотека, відсотки по кредитах, іпотека
Кредити Фото: pixabay
Кредити Фото: pixabay

В той час, як в  Україні Володимир Зеленський заявив що згодом буде доступнна програма іпотеки для населення зі ставкою 10% , що робить придбання житла в кредит доступніше для багатьох українців. Водночас суму платежу на кожен місяць варто розраховувати заздалегідь - ще до початку оформлення документів.

директор з розвитку роздрібного бізнесу Департаменту підтримки і координації мережі ПРАВЕКС Банку Володимир Чорненький розповів про те, як це краще зробити, передають Finance.ua.

Наприклад, якщо сім'я з 3 людей, 2 з яких працевлаштовані, з доходом 25 тис. гривень на місяць візьмуть кредит в 1 млн гривень на 20 років, то:

  • при іпотечній ставці в 19% їм доведеться витрачати на обслуговування кредиту 65% свого доходу, що не є можливим для них, тому що 35% заробітку - занадто мало для життя;
  • якщо ж ставка з іпотеки становить 9,99%, то витрати з кредиту становитимуть 19% від місячного доходу сім'ї.

Фахівець зазначив, що складовими ставки з іпотеки є:

  • вартість залучення банками ресурсів (депозити);
  • вартість ризику, яка закладається;
  • маржа банку.

Ринок іпотечних кредитівРинок іпотечних кредитів

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку.

Тим часом, президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик вважає, що доступна іпотека під 2-3% річних дасть громадянам України додаткову мотивацію жити та працювати на батьківщині, а не за кордоном.

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