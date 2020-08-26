Ставка кредиту на житло. Як формується ставка з іпотеки

В той час, як в Україні Володимир Зеленський заявив що згодом буде доступнна програма іпотеки для населення зі ставкою 10% , що робить придбання житла в кредит доступніше для багатьох українців. Водночас с уму платежу на кожен місяць варто розраховувати заздалегідь - ще до початку оформлення документів.

директор з розвитку роздрібного бізнесу Департаменту підтримки і координації мережі ПРАВЕКС Банку Володимир Чорненький розповів про те, як це краще зробити, передають Finance.ua.

Наприклад, якщо сім'я з 3 людей, 2 з яких працевлаштовані, з доходом 25 тис. гривень на місяць візьмуть кредит в 1 млн гривень на 20 років, то:

при іпотечній ставці в 19% їм доведеться витрачати на обслуговування кредиту 65% свого доходу, що не є можливим для них, тому що 35% заробітку - занадто мало для життя;

якщо ж ставка з іпотеки становить 9,99%, то витрати з кредиту становитимуть 19% від місячного доходу сім'ї.

Фахівець зазначив, що складовими ставки з іпотеки є:

вартість залучення банками ресурсів (депозити);

вартість ризику, яка закладається;

маржа банку.

Ринок іпотечних кредитів

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив реєструвати місце проживання в іпотечному житлі без згоди банку.

Тим часом, президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик вважає, що доступна іпотека під 2-3% річних дасть громадянам України додаткову мотивацію жити та працювати на батьківщині, а не за кордоном.

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