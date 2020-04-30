Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики

Кабинет Министров расширил функционал программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

Кабмин поддержал предложение Министерства финансов уточнить категорию субъектов предпринимательства, которые смогут стать участниками программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и снять ограничения по максимальной сумме кредита для рефинансирования под нулевую процентную ставку.

Во-первых, уточняется, что получить рефинансирование под нулевую процентную ставку, смогут субъекты предпринимательства, чей годовой доход не превышал 10 млн евро.

Также, снимается ограничение максимальной суммы кредита на такое рефинансирование, а ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать любого трехлетнего периода 200 тыс. евро.

Во-вторых, заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет в сумме до 3 млн гривен.

Отмечается,что оба вида рефинансирования становятся доступными для заемщиков, имеющих кредиты в любом банке Украины.

В-третьих, бизнес получит возможность оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа.

Такая отсрочка может достигать 9 месяцев и зависит от цели предоставления государственной поддержки.

Указывается, на данный момент получить кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" можно в четырех банках государственного сектора: Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке, Укрэксимбанке и трех коммерческих банках: Львов, Альянс и ПУМБ.

Как сообщали Українські Новини, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для предпринимателей начала работать с 1 февраля.

Максимальный размер льготного кредита для бизнеса под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен.