НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%, - Зеленский

В то время, как анонсированная доступная ипотека даст многим украинцам возможность приобрести свое жилье, Национальный банк намерен на этой неделе презентовать программу ипотеки для населения со ставкой 10%. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українськi Новини. "На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы", - сказал Президент. Он отметил, что первая - это программа ипотеки для населения со ставкой около 10%. Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский за открытие продовольственных рынков 1 мая. Тем временем, бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами.