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  • НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%, - Зеленский
27 апреля 2020, понедельник, 22:22 14
Политика 2020-04-27T22:23:47+03:00
Українські Новини
НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%, - Зеленский

НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%, - Зеленский

Надежда Комендантова
Жилье, Владимир Зеленский, Доступная ипотека
Ипотека. Фото: immigrant.today
Ипотека. Фото: immigrant.today

В то время, как анонсированная доступная ипотека даст многим украинцам возможность приобрести свое жилье, Национальный банк намерен на этой неделе презентовать программу ипотеки для населения со ставкой 10%.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы", - сказал Президент.

Он отметил, что первая - это программа ипотеки для населения со ставкой около 10%.

Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский за открытие продовольственных рынков 1 мая.

Тем временем, бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами.

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