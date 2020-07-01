Зеленский одобрил запрет начислять штрафы за неуплату кредита во время карантина

Президент Владимир Зеленский одобрил запрет во время карантина начислять штрафы за неуплату кредита.

За принятие в целом законопроекта № 3297 проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" № 691-IX", - сказано в нем.

Согласно сообщению, закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса.

Так, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и/или в 30-дневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодателем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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