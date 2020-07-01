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01 июля 2020, среда, 20:43 299
Президент 2020-07-01T21:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил запрет начислять штрафы за неуплату кредита во время карантина

Зеленский одобрил запрет начислять штрафы за неуплату кредита во время карантина

Валерия Драгомирова
Кредит, Штрафы, Карантин, Владимир Зеленский, Неуплата кредита
Кредиты. Фото: pixabay
Кредиты. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский одобрил запрет во время карантина начислять штрафы за неуплату кредита.

За принятие в целом законопроекта № 3297 проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" № 691-IX", - сказано в нем.

Согласно сообщению, закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса.

Так, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и/или в 30-дневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодателем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українські Новини, Рада разрешила не платить за аренду на время карантина

Кроме того, как получить пенсию и написать заявление на соцвыплаты во время карантина. 

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