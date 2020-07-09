Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что у Национального банка (НБУ) слишком жесткая монетарная политика.

Об этом он сообщил в Луцке на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передают Українськi Новини.

В контексте оттока профессионалов за границу Зеленский заявил, что "закрывать границы никто не будет" и "пока не будет нормальных рабочих мест и нормальной заработной платы, людей ничем не сдержишь в XXI веке, когда рабства нет".

В то же время, по его мнению, реально предоставить людям возможности открывать свой малый или средний бизнес.

"Нам сложно, поверьте. Мы меньше года с этим боремся, разговаривали очень серьезно с Национальным банком и снижали вместе с ними учетную ставку, чтобы у людей появилась возможность брать кредит. Поэтому кроме программы "5-7-9%", которую мы сейчас наполняем, еще есть портфель кредитования, который появится в Верховной Раде в виде законопроекта. Наша главная задача - до конца года сделать нормальные условия кредитования. Есть зарегулированность процессов. Мне кажется, что очень жесткая политика у Национального банка. Но это мое впечатление", - сказал он.

Зеленский добавил, что разговаривал с государственными банками, чтобы предоставить возможность более упрощенной процедуры получения кредитов по нормальным условиям - до 10%.

"Я думаю, что 5-7% - это нормальные условия, когда человек не будет выезжать, а будет иметь возможность, если он хочет, работать", - сказал он.

Также Президент акцентировал внимание на проблеме ипотек.

"Я уверен, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что если не может тут купить, то лучше поедет в Польшу, где тоже будет снимать, но получать нормальную заработную плату. Пока мы не конкурируем с европейскими странами, куда едут украинцы, мы должны хотя бы предоставить условия. Чтобы, если у нас зарплата будет на 200 евро меньше, чем в Польше, но были бы условия, чтобы человек мог взять квартиру без проблем максимум под 10%. Такую ставили задачу", - пояснил он.

По его словам, некоторые коммерческие банки в Киеве уже начали выдавать ипотеку под 8,8%.

"Но это не массово. И это проблема, что это не массово. Сложная ситуация с государственными банками: они давали под 25%, сейчас дают под 14%. 14% - это очень много. Мы с ними спорим. Мы их "дожмем". 10% будет, я в этом уверен. Надо немножко подождать", - подчеркнул он.

Президент выразил уверенность в том, что до конца года в том или ином объеме результат будет виден.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский одобрил запрет во время карантина начислять штрафы за неуплату кредита.

Кабинет Министров расширил функционал программы "Доступные кредиты 5-7-9%".