В Черновцах протестовали против карантинных ограничений

В Черновцах, где сложилась опасная ситуация с распространением коронавируса, прошла акция протеста из-за решения правительства внести город в "красную зону" карантина.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

Под зданием Черновицкого горсовета собрались около полутысячи человек, которые заявили о своем ненамерении придерживаться карантина. Они требуют у местной власти работать и зарабатывать деньги, а школы не закрывать, чтобы отправить туда детей.

Протестующие взяли с собой плакаты с надписями плакаты "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?" и другими.

По словам секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана, который сейчас исполняет обязанности городского главы, местная власть не будет придерживаться карантинных ограничений, которые должны соблюдать в "красной зоне".

Люди собрались на митинг. Фото: molbuk.uа

Протестующие требуют не останавливать работу инфраструктуры. Фото: molbuk.uа

Как сообщали Українські Новини, по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", хотя часть его области переводят в "оранжевую".

Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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