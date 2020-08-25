В Черновцах протестовали против карантинных ограничений

В Черновцах, где сложилась опасная ситуация с распространением коронавируса, прошла акция протеста из-за решения правительства внести город в "красную зону" карантина. Об этом сообщает местное издание molbuk.ua. Под зданием Черновицкого горсовета собрались около полутысячи человек, которые заявили о своем ненамерении придерживаться карантина. Они требуют у местной власти работать и зарабатывать деньги, а школы не закрывать, чтобы отправить туда детей. Протестующие взяли с собой плакаты с надписями плакаты "Чем хуже Черновцы от Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?" и другими. По словам секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана, который сейчас исполняет обязанности городского главы, местная власть не будет придерживаться карантинных ограничений, которые должны соблюдать в "красной зоне". Люди собрались на митинг. Фото: molbuk.uа Протестующие требуют не останавливать работу инфраструктуры. Фото: molbuk.uа Как сообщали Українські Новини, по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", хотя часть его области переводят в "оранжевую". Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой". с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.