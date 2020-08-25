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25 августа 2020, вторник, 14:20 1201
Верховная Рада и партии 2020-08-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
COVID-19 в Раде. Коронавирусом болеют два нардепа

COVID-19 в Раде. Коронавирусом болеют два нардепа

Кира Молчанова
Депутаты, Коронавирус, Дмитрий Разумков, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде, коронавирус у депутата
Депутаты в масках. Скриншот трансляции
Депутаты в масках. Скриншот трансляции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что 2 депутата парламента на данный момент болеют коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в ходе брифинга во вторник, передают Українськi Новини.

"Не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно, двое (болеют коронавирусом)", - сказал он.

Также спикер подчеркнул, что доступ в кулуары парламента для журналистов, учитывая то, что болеют депутаты Рады и количество заболевших по Украине не уменьшается, на данный момент маловероятен.

Как сообщали Українськi Новини, 23 августа председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Она в тяжелом состоянии.

Кроме того, ранее сообщалось, что что первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Позже ей поставили диагноз пневмония средней тяжести, но в аппарате ИВЛ она не нуждалась. В результате Елена Зеленская вылечилась от коронавируса.

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