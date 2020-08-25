В Киевской области за сутки почти сотня новых случаев коронавируса

В то время, как до конца карантина семь дней, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 24 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 91 человека до 5 115.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 25 августа 2020 года на 10:00 официально подтверждено 5 115 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 438 детей и в 711 медицинских работников. За сутки подтвержден 91 новый случай коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей от 1 до 13 лет и 84 взрослых", - говорится в нем.

Из них 5 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 86 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 834 больных, в самоизоляции (под наблюдением) - 4 281 человек.

Выздоровели всего 3 384 человек, из них 288 детей.

За отчетные сутки поступило 63 сообщения о выздоровлении.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 24 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 130 человек до 12 153, умерших - на 2 до 172.

Также 24 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 658 до 108 415, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 2 318 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 7,8%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,6%.

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