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25 июля 2020, суббота, 10:35 124
Общество 2020-07-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
Здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цвета

Здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами. Как это было

Елена Новикова
КГГА, Украинский флаг, Флаг Украины, Годовщина поднятия флага

Вскоре после празднования Дня Конституции 28 июня, в Украине прошла тридцатая годовщина поднятия национального флага над столицей. В честь этого здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В КГГА отметили, что 24 июля 1990, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины, по протокольным решением президиума Киевского городского совета возле здания Киевской городской государственной администрации и Киевсовета впервые подняли национальный флаг. Его поднял тогдашний заместитель председателя Киевсовета Александр Мосиюк. Тогда на Крещатике собралось около 200 000 человек со всей Украины.

В честь тридцатой годовщины поднятия национального флага Украины здание КГГА
В честь тридцатой годовщины поднятия национального флага Украины здание КГГА "стало" сине-желтым. Фото: КГГА
Здание КГГА подсветили в честь годовщины поднятия национального флага Украины. Фото: КГГА
Здание КГГА подсветили в честь годовщины поднятия национального флага Украины. Фото: КГГА
Здание КГГА подсветили сине-желтыми. Фото: КГГА
Здание КГГА подсветили сине-желтыми. Фото: КГГА
Здание КГГА подсветили сине-желтыми цветами в честь 30 годовщины поднятия украинского флага. Фото: КГГА
Здание КГГА подсветили сине-желтыми цветами в честь 30 годовщины поднятия украинского флага. Фото: КГГА

Как сообщали Українські Новини, в последний месяц лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю День Независимости, который приходится на 24 августа.

Также 28 июля украинцы будут отмечать Крещение Руси.

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