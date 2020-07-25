Здание КГГА в честь тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага подсветили сине-желтыми цветами. Как это было

Вскоре после празднования Дня Конституции 28 июня, в Украине прошла тридцатая годовщина поднятия национального флага над столицей. В честь этого здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В КГГА отметили, что 24 июля 1990, за 13 месяцев до официального провозглашения независимости Украины, по протокольным решением президиума Киевского городского совета возле здания Киевской городской государственной администрации и Киевсовета впервые подняли национальный флаг. Его поднял тогдашний заместитель председателя Киевсовета Александр Мосиюк. Тогда на Крещатике собралось около 200 000 человек со всей Украины.