В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Вслед за продолжением работ по установке флагштока для наибольшего главного флага страны в Киеве, стало известно, что в столице Малайзии, Куала-Лумпур, в честь Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага желто-синими цветами подсветят самую высокую телебашню страны. Об этом сообщает Посольство Украины в Малайзии в Facebook. "Менара Куала-Лумпур", более известная как "KL Tower", является одной из самых узнаваемых визитных карточек столицы Малайзии. Ее высота 421 метр. "Менара Куала-Лумпур" занимает 7 место в мире по высоте среди телекоммуникационных зданий. Башня впервые в истории зажжется цветами другого государства в честь национального праздника. Акция проводится Посольством Украины в Малайзии совместно с руководством "Менара Куала-Лумпур". Как сообщали Українські новини, Кличко показал, как будут устанавливать главный Флаг Украины. Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости. Также в прошлом году в честь празднования Дня Государственного флага Украины британские политики, дипломаты и аналитики зачитали на языке оригинала текст песни "Украина" Тараса Петриненко.