В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

"Менара Куала-Лумпур", более известная как "KL Tower", является одной из самых узнаваемых визитных карточек столицы Малайзии.

Ее высота 421 метр. "Менара Куала-Лумпур" занимает 7 место в мире по высоте среди телекоммуникационных зданий.

Башня впервые в истории зажжется цветами другого государства в честь национального праздника.

Акция проводится Посольством Украины в Малайзии совместно с руководством "Менара Куала-Лумпур".

Как сообщали Українські новини, Кличко показал, как будут устанавливать главный Флаг Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости.

Также в прошлом году в честь празднования Дня Государственного флага Украины британские политики, дипломаты и аналитики зачитали на языке оригинала текст песни "Украина" Тараса Петриненко.

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