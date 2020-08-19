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19 августа 2020, среда, 13:10 20
Мир 2020-08-19T13:10:01+03:00
Українські Новини
В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира

Александр Савич
Малайзия, Телебашня, Куала-Лумпур, День Государственного Флага
Телебашня в Куала-Лумпур, Малайзия. Скриншот: Facebook/EmbassyofUkraineinMalaysia
Телебашня в Куала-Лумпур, Малайзия. Скриншот: Facebook/EmbassyofUkraineinMalaysia

Вслед за продолжением работ по установке флагштока для наибольшего главного флага страны в Киеве, стало известно, что в столице Малайзии, Куала-Лумпур, в честь Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага желто-синими цветами подсветят самую высокую телебашню страны. Об этом сообщает Посольство Украины в Малайзии в Facebook.

"Менара Куала-Лумпур", более известная как "KL Tower", является одной из самых узнаваемых визитных карточек столицы Малайзии.

Ее высота 421 метр. "Менара Куала-Лумпур" занимает 7 место в мире по высоте среди телекоммуникационных зданий.

Башня впервые в истории зажжется цветами другого государства в честь национального праздника.

Акция проводится Посольством Украины в Малайзии совместно с руководством "Менара Куала-Лумпур".

Как сообщали Українські новини, Кличко показал, как будут устанавливать главный Флаг Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости.

Также в прошлом году в честь празднования Дня Государственного флага Украины британские политики, дипломаты и аналитики зачитали на языке оригинала текст песни "Украина" Тараса Петриненко.

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