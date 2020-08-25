Мости через Босфор у Стамбулі й телевежу Атакуле підсвітили кольорами українського прапора

Міст через Босфор у Стамбулі в кольорах прапора України. Фото: facebook/CGUinIstanbul

Міст через Босфор у Стамбулі в кольорах прапора України. Фото: facebook/CGUinIstanbul

Крім вежі Бурдж-Халіфа в Дубаї, яку вчора підсвітили в кольори українського прапора з нагоди Дня Незалежності України , в українські національні кольори підсвітили також і мости через Босфор в столиці Туреччини, Стамбулі, а також 125-метрову телевежу Атакуле, яка є одним з символом Стамбула.

Про це повідомляють Генеральне консульство України в Стамбулі і Посольство України в Турецькій Республіці в Facebook.

Кольорами прапора України підсвітили Міст Султана Мехмеда Фатіха й Міст Султана Селіма Явуза.

Міст в Стамбулі в кольорах українського прапора. Фото: facebook / CGUinIstanbul

На башті Атакуле, крім жовто-синіх кольорів, висвічувалася напис "Happy Independence Day!" - "Щасливого Дня Незалежності!".

"Сьогодні символ столиці Туреччини - вежа Атакуле (Atakule) одяглася в синьо-жовті кольори. Це було приголомшливо! Спасибі всім, хто приєднався. Разом сильніше! Слава Україні!", — підписало фотографії вежі Атакуле Посольство України в Турецькій Республіці.

Телевежа Атакуле в Стамбулі в кольорах прапора України. Фото: facebook/UAinTR

Як повідомляли Українські новини, на честь Дня Незалежності України жовто-синіми кольорами прикрасять одну з найвищих веж світу.

Також після вибуху в Бейруті мерія Тель-Авіва в знак солідарності підсвітила свою будівлю в кольори ліванського прапора, хоча Ізраїль багато років перебуває в стані конфлікту з Ліваном.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини