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06 августа 2020, четверг, 10:44 591
Политика мира 2020-08-06T11:00:01+03:00
Українські Новини
Несмотря на длительный конфликт, мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана

Несмотря на длительный конфликт, мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана

Елизавета Кесельман
Израиль, Ливан, взрыв в Бейруте, конфликт Израиля и Ливана
Мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана. Фото: timesofisrael
Мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана. Фото: timesofisrael

Несмотря на длительный конфликт с Ливаном, власти Израиля предложили стране свою помощь, предоставив свои больницы и своих медиков для лечения раненных после взрыва в Бейруте. Кроме того, мэрия Тель-Авива в знак солидарности подсветила свое здание в цвета ливанского флага. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечает ведомство, после ужасающих последствий масштабных взрывов в Бейруте власти Израиля решили временно "закопать топор войны" и помочь государству.

Как объяснил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, такое решение он принял, поскольку "человечность и гуманность превыше любого конфликта".

"Сегодня вечером мы осветим мэрию флагом Ливана. Человечество стоит перед любым конфликтом, и наше сердце с ливанским народом после ужасной катастрофы, постигшей его", - написал Хульдаи в Twitter.

Однако не все представители правительства поддержали данную идею. 

"Возможно и необходимо предоставить гуманитарную помощь мирным жителям, пострадавшим в Ливане, но размахивать вражеским флагом в центре Тель-Авива - это моральное замешательство", - написал в Twitter министр Иерусалима Рафи Перец.

Сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Яир Нетаньяху, также заявил, что выступает против демонстрации цветов флага Ливана.

Тем не менее, многие израильтяне выражают соболезнования и сочувствие ливанскому народу, несмотря на вражду между странами.

Вчера Израиль объявил, что обратился с предложением о предоставлении гуманитарной помощи Ливану.

Несколько израильских больниц предложили свои услуги в лечении раненых в Бейруте. Масаад Бархум, директор Галилейского медицинского центра в Нагарии, расположенной недалеко от границы с Ливаном, также присоединился к трем другим больницам, которые предложили помощь Ливану.

Израиль участвовал в нескольких войнах с Ливаном, и эти страны официально являются вражескими государствами. С 1982 по 2000 год Израиль оккупировал часть южного Ливана, чтобы вытеснить палестинские группировки, а в 2006 году вел разрушительную войну против Хезболлы.

Как сообщали Українські Новини, в Бейруте ввели чрезвычайное положение и объявили трехдневный траур. 

Кроме того, власти оценивают ущерб от взрыва в Бейруте в 15 млрд долларов. 

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