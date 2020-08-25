Самую высокую башню мира подсветили цветами флага Украины

Подсвечивать здания разными цветами стало мировой традицией поддержки и уважения. Так, в День Независимости в Дубае самый высокий небоскреб в мире - Бурдж-Халифа - был подсвечен цветами украинского флага.

Об этом говорится в видео, опубликованном в Twitter и Instagram администрацией небоскреба.

"Бурдж Халифа сияет красками флага Украины по случаю ее Дня Независимости, желая процветания и мира украинскому народу", - сказано в сообщении.

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020

Как сообщали Українські Новини, в честь 30-й годовщины поднятия национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами.

После взрыва в Бейруте мэрия Тель-Авива в знак солидарности подсветила свое здание в цвета ливанского флага, хотя Израиль многие годы находится в состоянии конфликта с Ливаном. Кроме того, власти Израиля предложили пострадавший стране свою помощь.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) пятый год подряд ко Дню Независимости Украины подсвечивают статую Иисуса Спасителя в цвета украинского флага.

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