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25 августа 2020, вторник, 08:48 2781
Общество 2020-08-25T11:00:03+03:00
Українські Новини
Самую высокую башню мира подсветили цветами флага Украины

Самую высокую башню мира подсветили цветами флага Украины

Кира Молчанова
День независимости, Дубаи, ОАЭ, Бурдж Халифа, подсветка

Подсвечивать здания разными цветами стало мировой традицией поддержки и уважения. Так, в День Независимости в Дубае самый высокий небоскреб в мире - Бурдж-Халифа - был подсвечен цветами украинского флага.

Об этом говорится в видео, опубликованном в Twitter и Instagram администрацией небоскреба.

"Бурдж Халифа сияет красками флага Украины по случаю ее Дня Независимости, желая процветания и мира украинскому народу", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в честь 30-й годовщины поднятия национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами.

После взрыва в Бейруте мэрия Тель-Авива в знак солидарности подсветила свое здание в цвета ливанского флага, хотя Израиль многие годы находится в состоянии конфликта с Ливаном. Кроме того, власти Израиля предложили пострадавший стране свою помощь.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) пятый год подряд ко Дню Независимости Украины подсвечивают статую Иисуса Спасителя в цвета украинского флага.

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