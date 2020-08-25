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25 августа 2020, вторник, 11:16 888
Верховная Рада и партии 2020-08-25T11:16:46+03:00
Українські Новини
Рада открыла внеочередную сессию для увеличения "минималки" с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен

Рада открыла внеочередную сессию для увеличения "минималки" с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен

Анна Рудык
Верховная Рада, Зарплата, Дмитрий Разумков, Повышение минималки
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada

Верховная Рада открыла внеочередную сессию для увеличения минимальной заработной платы с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен с сентября.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередную сессию Верховной Рады объявляю открытой", - сказал он.

В зале зарегистрировались 254 парламентария.

Разумков в президиуме Рады находится без маски.

Большинство депутатов - в защитных масках, некоторые - в перчатках.

После слов спикера в зале заседаний прозвучал Государственный гимн.

Как сообщали Українськi Новини, в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен. По мнению бизнес-сообщества, увеличение минимальной зарплаты не только не приведет к ощутимым положительным результатам для бизнеса и граждан, а наоборот - способно вызвать ухудшение существующей ситуации. У бизнеса существуют небезосновательные опасения того, что увеличение налогового давления на оплату труда, еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора теневых заработных плат.

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