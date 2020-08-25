Піщаний смерч в Ізюмі потрапив на відео

Піщані смерчі продовжують дивувати жителів України. На цей раз рідкісне природне явище зняли в місті Ізюм Харківської області. Кадри піщаного вихору зняли місцеві жителі й опублікували ролик у Telegram-каналі "Труха". "В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску. 2020 рік, може вистачить вже?!" — сказано у підписі під відео. На кадрах видно, як пиловий вихор повільно рухається по степу. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_LCl4ec5oxI" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, 10 липня, на косі Пересип в Запорізькій області біля Кирилівки відпочивальники зняли на відео відразу два смерчі, які утворилися одночасно. Також смерч зафіксували в Одесі.