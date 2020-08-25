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25 серпня 2020, вівторок, 08:28 14
Суспільство 2020-08-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
Піщаний смерч в Ізюмі потрапив на відео

Піщаний смерч в Ізюмі потрапив на відео

Кира Молчанова
Смерч, Харківська область, Ізюм

Піщані смерчі продовжують дивувати жителів України. На цей раз рідкісне природне явище зняли в місті Ізюм Харківської області.

Кадри піщаного вихору зняли місцеві жителі й опублікували ролик у Telegram-каналі "Труха".

"В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску. 2020 рік, може вистачить вже?!" — сказано у підписі під відео.

На кадрах видно, як пиловий вихор повільно рухається по степу.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня, на косі Пересип в Запорізькій області біля Кирилівки відпочивальники зняли на відео відразу два смерчі, які утворилися одночасно.

Також смерч зафіксували в Одесі.

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