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24 серпня 2020, понеділок, 23:00 6
Суспільство 2020-08-25T00:00:25+03:00
Українські Новини
Екс-лідер групи "Тартак" Положинський відмовився від ордена від Зеленського

Екс-лідер групи "Тартак" Положинський відмовився від ордена від Зеленського

Ольга Фандорина
Орден, Володимир Зеленський, Олександр Положинський, Відмова

Музикант, екс-лідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив про те, що відмовляється від ордена "За заслуги", яким він нагороджений президентським указом від 21 серпня 2020 року. Про це він повідомив в Фейсбуці.

Положинський заявив, що сьогодні в колоні (Маршу захисників Вітчизни) йшло "багато людей, які дійсно заслуговують високу державну нагороду"

Також, за словами Положинського цього ордена заслуговують люди, які безсоновательно містяться у в'язниці в "справі Шеремета", він назвав імена Андрія Ріфмастера Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.

"Ордена і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує", - резюмував Положинський, звертаючись до Зеленському.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений артист України" солісту гурту DZIDZIO Михайлу Хомі, а також солісту гурту "Brutto" Сергію Міхалку.

Також президент Володимир Зеленський під час виступу заявив про ініціювання заснування двох державних премій - імені Бориса Патона і Мирослава Скорика.

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