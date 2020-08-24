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24 августа 2020, понедельник, 17:31 55
Силовые структуры 2020-08-24T18:15:01+03:00
Українські Новини
Праздничные мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, — МВД

Праздничные мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, — МВД

Елена Новикова
День независимости, День независимости Украины, Мероприятия на День независимости, День независимости 2020
Полиция. Фото: Нацполиция
Полиция. Фото: Нацполиция

Министерство внутренних дел заявило, что в Киеве около 20 тыс. граждан приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Независимости Украины, правонарушений допущено не было, а полиция усиленно патрулировала улицы столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В столице участие в праздничных мероприятиях приняли около 20 тыс. граждан. Правонарушений допущено не было. Основной задачей правоохранителей было предотвращение правонарушений и обеспечения безопасности участников мероприятий", - говорится в нем.

Указано, что по информации правоохранителей, только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс. человек.

Их безопасность обеспечивали 4,5 тыс. правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно.

Правонарушений допущено не было.

Как сообщали Українські Новини, в КГГА заявляли, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.

Также Киевская городская государственная администрация изменила движение общественного транспорта, а в центре временно перекрыла движение машин и пешеходов с 23 до 24 августа в связи с празднованием Дня независимости.

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