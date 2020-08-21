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  • Навальный по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи не разрешают перевезти его в Германию
21 августа 2020, пятница, 08:42 177
Мир 2020-08-21T09:00:01+03:00
Українські Новини
Навальный по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи не разрешают перевезти его в Германию

Навальный по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи не разрешают перевезти его в Германию

Валерия Драгомирова
Германия, Отравление, Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org

Российский оппозиционер Алексей Навальный весь день вчера провел в коме в омской больнице с симптомами сильного отравления. А точного диагноза ему пока не поставили. Об этом пишет BBC Россия

По состоянию на шесть утра состояние Навального не изменилось, сообщили Интерфаксу в больнице. В пятницу в Омске должен пройти консилиум прилетевших туда московских врачей.

Основатель НКО "Кино во имя мира" Яка Бизель заявил, что его организация готова выслать за Навальным самолет из Германии.

"Мы на связи с властями и надеемся, что все разрешения на транспортировку, а также отчет о состоянии находящегося в коме пациента будут предоставлены сегодня ночью", - заявил он, подтвердив, что самолет с оборудованием и медиками уже готов к вылету.

Врачи Омской больницы считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния, пишет в Twitter пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она.

"Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - отметила Ярмыш.

Она также отметила, что самолет из Германии, на котором предполагалось вывезти Навального из Омска, должен приземлиться в России уже через час, однако больница отказывается разрешить его перевозку.

"Запрет на перевозку Навального - это покушение на его жизнь. (...) Все необходимые документы поданы. Заявление от родного, согласие клиники в Германии на прием, документы на перевозку. Решение больницы необъяснимо и чудовищно", - написала Ярмыш.

Напомним, ранее у Навального диагностировали ожог правого глаза

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