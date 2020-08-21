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21 августа 2020, пятница, 22:36 53
Европа 2020-08-21T22:50:36+03:00
Українські Новини
Навального перевозят в немецкую клинику

Навального перевозят в немецкую клинику

Елена Новикова
Германия, Отравление, Больница, Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: Facebook
Алексей Навальный. Фото: Facebook

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Его планируется транспортировать в течение дня. Об этом сообщает издание "ТАСС", ссылаясь на слова заместителя главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня. Этому процессу (будет предшествовать) множество врачебных мероприятий, будет соблюден и ряд юридических формальностей", - сказал Калиниченко.

Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии.

"Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", - добавил главврач Омской областной больницы Александр Мураховский.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова" Борис Теплых заявил, что медикам необходимо несколько часов, чтобы перед переводом Навального в немецкую клинику подготовить его и доставить силами реанимационной бригады в аэропорт Омска.

"Это будет несколько часов. Мы со всей безопасностью и бережливостью должны погрузить (пациента) в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт, и после этого будет обеспечена транспортировка", - сказал он.

Он пояснил, что подготовка самолета, реанимационного автомобиля и самого пациента к транспортировке уже начинается. Вместе с тем, медики омской больницы отмечают, что готовы были и дальше оказывать Навальному необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Мы сами не считаем, что ему нужен перевод, он может лечиться и в этом стационаре с должным вниманием, оказанием помощи, как любой гражданин РФ, получая помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Но, идя на встречу семье, мы согласились с тем, что можем перевезти", - сказал Калиниченко.

Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

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