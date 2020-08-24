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24 серпня 2020, понеділок, 14:44 10
Суспільство 2020-08-24T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві завтра обмежать рух на одній з вулиць через знімання фільму з Ван Даммом

У Києві завтра обмежать рух на одній з вулиць через знімання фільму з Ван Даммом

Валерия Драгомирова
Жан-Клод Ван Дамм, Netflix, Фільми
Знімання фільму. Фото: pixabay
Знімання фільму. Фото: pixabay

У вівторок, 25 серпня, в Києві по вулиці Ярославській перекриють рух через знімання комедійного бойовика "Останній найманець" ("The Last Mercenary") виробництва Netflix із Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1168.

Так, рух буде перекрито з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицька до вул. Почайнинській).

Як говориться в розпорядженні, знімання художнього фільму триватимуть до 26 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ показали, де живе Жан-Клод Ван Дамм із українкою під час знімання бойовика в Києві. Пара зупинилася в готелі Fairmont Grand Hotel і вибрала номер з видом на Дніпро.

Раніше дівчина Жан-Клода Ван Дамма назвала Київ "запущеним" містом. Вона зазначила, що кожен раз, повертаючись в Україну, розуміє, що в країні нічого не змінилося в кращу сторону.

Крім того, у 2010 році американський актор Жан-Клод Ван Дамм вже приїжджав до Києва знімати фільм "Вежа".

А ще названі 10 найпопулярніших серіалів літа на Netflix.

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