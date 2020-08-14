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14 августа 2020, пятница, 16:25 1109
Общество 2020-08-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве

СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, Жан-Клод Ван Дамм, Последний наемник
Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина. Коллаж:
Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина. Коллаж: "Страна"

Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, который приехал в Киев для съемок в боевике "Последний наемник", остановился со своей девушкой в гостинице Fairmont Grand Hotel за 15 тыс. гривен в сутки. 

Об этом пишет "Страна". 

Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев со своей украинской девушкой Аленой Кавериной (родом из Кривого Рога - Ред.).

Они прибыли в столицу Украины на персональном самолете актера с его инициалами на борту. Сообщается, что пара остановилась в гостинице Fairmont Grand Hotel и выбрала номер с видом на Днепр.

Ван Дамм прилетел в Киев. Коллаж: Ван Дамм прилетел в Киев. Коллаж: "Страна"

Сутки в комнате такой категории стоят порядка 15 000 гривен с завтраком для двоих. 

Номер в отеле. Фото: Номер в отеле. Фото: "Страна"

Жан-Клод вместе с Аленой уже более 10 лет. Познакомились на дискотеке в Тайланде и с тех пор украинка повсюду сопровождает возлюбленного по всему миру.

Как сообщали Українські Новини, из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах

В 2010 году Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев снимать фильм "Башня". В этом же году стало известно, что Ван Дамм решил развестись с женой из-за украинки

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