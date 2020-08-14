СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве

Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, который приехал в Киев для съемок в боевике "Последний наемник", остановился со своей девушкой в гостинице Fairmont Grand Hotel за 15 тыс. гривен в сутки. Об этом пишет "Страна". Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев со своей украинской девушкой Аленой Кавериной (родом из Кривого Рога - Ред.). Они прибыли в столицу Украины на персональном самолете актера с его инициалами на борту. Сообщается, что пара остановилась в гостинице Fairmont Grand Hotel и выбрала номер с видом на Днепр. Ван Дамм прилетел в Киев. Коллаж: "Страна" Сутки в комнате такой категории стоят порядка 15 000 гривен с завтраком для двоих. Номер в отеле. Фото: "Страна" Жан-Клод вместе с Аленой уже более 10 лет. Познакомились на дискотеке в Тайланде и с тех пор украинка повсюду сопровождает возлюбленного по всему миру.Как сообщали Українські Новини, из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В 2010 году Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев снимать фильм "Башня". В этом же году стало известно, что Ван Дамм решил развестись с женой из-за украинки.