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22 августа 2020, суббота, 14:45 1748
Жизнь 2020-08-22T16:45:16+03:00
Українські Новини
Девушка Жан-Клода Ван Дамма назвала Киев "запущенным" городом

Девушка Жан-Клода Ван Дамма назвала Киев "запущенным" городом

Александр Савич
Киев, Жан-Клод Ван Дамм, съемки фильма, Алена Каверина
Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина. Коллаж:
Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина. Коллаж: "Страна"

Девушка Жан-Клода Ван Дамма, украинка Алена Каверина, которая находится с Ван Даммом в Киеве на съемках фильма от Netflix, назвала столицу Украины "запущенной". Об этом она написала в своем Instagram.

Каверина написала, что ее всегда тянет домой, в Украину, ведь именно здесь, по ее словам, самые красивые, добрые и талантливые люди.

Однако, жить в Киеве она бы не хотела.

"Город красивый, конечно,но запущенный. Дороги – отдельная тема, даже в Кривбассе дороги лучше", – написала девушка.

Она отметила, что каждый раз, возвращаясь в Украину, она понимает, что в стране ничего не изменилось в лучшую сторону.

"Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Настанет ли момент, когда бюджет страны будет тратиться на нужды страны и народа?", – задалась вопросом Каверина.

Как сообщали Українські новини, из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах.

Также СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве.

Кроме того, в 2010 году Жан-Клод Ван Дамм уже приезжал в Киев снимать фильм "Башня".

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