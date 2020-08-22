Девушка Жан-Клода Ван Дамма назвала Киев "запущенным" городом

Девушка Жан-Клода Ван Дамма, украинка Алена Каверина, которая находится с Ван Даммом в Киеве на съемках фильма от Netflix , назвала столицу Украины "запущенной". Об этом она написала в своем Instagram

Каверина написала, что ее всегда тянет домой, в Украину, ведь именно здесь, по ее словам, самые красивые, добрые и талантливые люди.

Однако, жить в Киеве она бы не хотела.

"Город красивый, конечно,но запущенный. Дороги – отдельная тема, даже в Кривбассе дороги лучше", – написала девушка.

Она отметила, что каждый раз, возвращаясь в Украину, она понимает, что в стране ничего не изменилось в лучшую сторону.

"Интересно, мы застанем момент процветания столицы и Украины в целом? Настанет ли момент, когда бюджет страны будет тратиться на нужды страны и народа?", – задалась вопросом Каверина.

Как сообщали Українські новини, из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах.

Также СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве.

Кроме того, в 2010 году Жан-Клод Ван Дамм уже приезжал в Киев снимать фильм "Башня".

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