Зеленский присвоил почетное государственное звание Вирастюку

По случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины" заслуженному мастеру спорта Василию Вирастюку и старшему тренеру штатной команды Национальной сборной команды Украины по академической гребле Виктору Потапенко.

Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Звание "Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины" присвоено заслуженному мастеру спорта Василию Вирастюку", - сказал модератор церемонии награждения на Софийской площади.

Также данное звание было присвоено старшему тренеру штатной команды Национальной сборной команды Украины по академической гребле Виктору Потапенко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости Украины.

Ранее Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции Украины за вклад в развитие государства.



Тем временем Зеленский инициирует основание госпремий имени Патона и Скорика.

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