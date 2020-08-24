Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40%

В то время, как заболеваемость падает второй день подряд, 23 августа было проведено 9 350 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 38,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 192 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 57,4% меньше по сравнению с 22 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 13 542 тестирования, из них 9 350 методом ПЦР, а также 3 192 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 425 351 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 799 до 106 757, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 2 293 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 9,5%, новых летальных случаев - на 18,5%.

Также Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина.

Тем временем "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

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