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24 серпня 2020, понеділок, 10:58 19
Суспільство 2020-08-24T12:30:02+03:00
Українські Новини
МОЗ за добу скоротив кількість ПЛР-тестувань майже на 40%

МОЗ за добу скоротив кількість ПЛР-тестувань майже на 40%

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести, Тестування на коронавірус, ІФА-тести
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

23 серпня в той час, як захворюваність в Києві падає другий день, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало проведення 9 350 осліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 38,7% менше в порівнянні з попередньою добою, і 3 192 досліджень методом імуноферментного аналізу ( ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 57,4% менше в порівнянні з 22 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 13 542 тестування, з них 9 350 методом ПЛР, а також 3 192 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 425 351 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 799 до 106 757, кількість померлих від захворювання - на 22 людини до 2 293 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилося на 9,5%, нових летальних випадків - на 18,5%.

Також Київ і 15 областей не готові до послаблення карантину.

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