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24 мая 2020, воскресенье, 23:46 69
Америка 2020-05-25T00:30:01+03:00
Українські Новини
Путин не хочет моей победы на выборах, — Трамп

Путин не хочет моей победы на выборах, — Трамп

Валерия Драгомирова
Выборы в США, Путин, Трамп Дональд
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент США Дональд Трамп, который не будет закрывать границы при втрой волне коронавируса, заявил, что российский президент Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах. При этом он считает, что Путин хорошо к нему относится.

Об этом американский президент рассказал в интервью журналистке Шерил Аткиссон.

По словам Трампа, он худшее, что случалось с Российской Федерацией.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы", - заявил президент США.

Как утверждает американский президент, не только в России не хотят его победы на нынешних выборах.


"Китай тоже не хочет моей победы на выборах", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, по данным советника Трампа, Россия следила за президентом США в рамках Соглашения об открытом небе. 

Кроме того, миллиардер Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов, чтобы Трамп проиграл на выборах президента

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