США намерены выйти из Соглашения об открытом небе из-за нарушений со стороны России

В Соединенных штатах заявили о том, что Америка выходит из Соглашения об открытом небе из-за нарушений со стороны России. Официально решение вступит в силу через шесть месяцев, то есть в ноябре 2020 года. Об этом передает Associated Press

Соглашение предусматривает для его участников возможность осуществлять мирные облеты территорий друг друга для взаимного контроля над вооружениями.

Такой шаг Америка объяснила тем, что Россия неоднократно нарушала Соглашение, а еще тем, что спутниковые снимки обходятся стране дешевле и быстрее, чем полеты авиации.

В администрации США сообщили, что около восьми месяцев анализировали преимущества и недостатки участия США в Соглашении об открытом небе — и в конечном итоге приняли решение выйти из него. В то же время там призвали европейских союзников поддержать Соглашение.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году соглашение об открытом небе между Украиной и США вступило в силу.

Кроме того, в 2017 году российский военный самолет пролетел над Белым домом и Пентагоном.