подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 августа 2020, воскресенье, 17:31 1909
Верховная Рада и партии 2020-08-23T17:37:29+03:00
Українські Новини
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады

Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады

Елена Новикова
Зураб Аласания, Детское Евровидение, НОТУ, Дмитрий Разумков, Максим Ткачук
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что оснований для того, чтобы отстранять 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука от участия в детском "Евровидении" не было. Об этом он сообщил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

"Обратилось много депутатов с вопросом, почему это случилось. Насколько мне известно, оснований для того, чтобы снимать парня в участия в Евровидении, не было. Я думаю, что он когда он будет в Киеве, я надеюсь, у нас будет возможность с ним пообщаться. Политика не должна вредить детям", - сказал Разумков.

Также спикер Рады отметил, что не знает ничего о возможной отставке главы НОТУ Зураба Аласании из-за разгоревшегося скандала.

Видео интервью доступно по ссылке.

Как сообщали минстр культуры Александр Ткаченко отреагировал на скандал с недопуском 12-летнего сироты на Евровидение.

Также 19 августа генеральный продюсер "Суспильного UA" Ярослав Лодыгин заявил, что в НОТУ не могут отменить свое решение относительно Максима Ткачука, однако 12-летнему школьнику предлагают сделать запись своего дебютного альбома. 

Бабушка 12-летнего Максима Ткачука, которому НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении", Лариса Владимировна рассказала о том, что подать заявку на конкурс и снять клипы мальчику помогла Одесская епархия Украинской православной церкви (УПЦ).

При этом глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что такое решение было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации.

Больше новостей о: Зураб Аласания Детское Евровидение НОТУ Дмитрий Разумков Максим Ткачук

Ткаченко отреагировал на скандал с недопуском 12-л...
В НОТУ журналистов заставляют подписывать документ...
"Сняли с конкурса, ну и сняли". Бабушка мальчика-с...
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос го...
Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии
В Киеве рекордное количество заболевших COVID-19: заразились больше 300 человек
Новости
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:31
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся 17:02
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков 16:31
Украине надо 35 лет для достижения уровня благосостояния Польши, — нардеп Гетманцев 15:58
Боевика ДНР задержали в центре Киева. Фото: Нацполиция
В Киеве на Майдане Независимости задержали "ополченца Донбасса" 15:29
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
больше новостей
ГБР отказалось сообщить дату следующего допроса Порошенко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok