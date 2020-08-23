Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что оснований для того, чтобы отстранять 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука от участия в детском "Евровидении" не было. Об этом он сообщил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

"Обратилось много депутатов с вопросом, почему это случилось. Насколько мне известно, оснований для того, чтобы снимать парня в участия в Евровидении, не было. Я думаю, что он когда он будет в Киеве, я надеюсь, у нас будет возможность с ним пообщаться. Политика не должна вредить детям", - сказал Разумков.

Также спикер Рады отметил, что не знает ничего о возможной отставке главы НОТУ Зураба Аласании из-за разгоревшегося скандала.

Видео интервью доступно по ссылке.

Как сообщали минстр культуры Александр Ткаченко отреагировал на скандал с недопуском 12-летнего сироты на Евровидение.

Также 19 августа генеральный продюсер "Суспильного UA" Ярослав Лодыгин заявил, что в НОТУ не могут отменить свое решение относительно Максима Ткачука, однако 12-летнему школьнику предлагают сделать запись своего дебютного альбома.

Бабушка 12-летнего Максима Ткачука, которому НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении", Лариса Владимировна рассказала о том, что подать заявку на конкурс и снять клипы мальчику помогла Одесская епархия Украинской православной церкви (УПЦ).

При этом глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что такое решение было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывали власти Российской Федерации.

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