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19 августа 2020, среда, 11:00 411
Общество 2020-08-19T11:30:02+03:00
Українські Новини
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов

Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов

Анна Рудык
Евровидение, Детское Евровидение, НОТУ, Максим Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук

Бабушка двенадцатилетнего Максима Ткачука, которому НОТУ отказала в участии в детском Евровидении, Лариса Владимировна рассказала о том, что подать заявку на конкурс и снять клипы мальчику помогла Одесская епархия (УПЦ). Об этом она рассказала в интервью Вестям.

Так, женщина рассказала, что сначала мальчика хотели отправить на конкурс "Голос. Дети", однако решились подать заявку на детское "Евровидение", в чем им помогла Одесская епархия.

"В начале мы хотели отправиться на конкурс "Голос. Дети", но потом передумали. Узнали, что есть такой конкурс - детское "Евровидение". Посоветовались с разными людьми, и они решили помочь нам подать заявку. Я ведь уже старая и не знаю, как это делается. Нам помогла в этом Одесская епархия (УПЦ)", - сказала она.

Также она рассказала, что после давления за исполнение "Смуглянки" представители Одесской епархии поддержали мальчика и устроили флешмоб.

" ... после того, как на нас начали давить за исполнение "Смуглянки", представители Одесской епархии первые спели эту песню и устроили флешмоб в нашу поддержку. Они приехали к нам и вручили Максиму подарок. Потом они помогли ему снять несколько клипов", - отметила Лариса Владимировна.

Как сообщали Українські Новини, в соцсетях бурно обсуждают, как НОТУ отказала мальчику в участии в детском "Евровидении".

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