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23 серпня 2020, неділя, 17:31 8
Верховна Рада і партії 2020-08-23T20:45:01+03:00
Українські Новини
Аласанія не мав підстав не пускати на пісенний конкурс 12-річного сироту, — спікер Ради

Аласанія не мав підстав не пускати на пісенний конкурс 12-річного сироту, — спікер Ради

Елена Новикова
Євробачення, Зураб Аласанія, НГТУ, Дмитро Разумков, Максим Ткачук
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що підстав для того, щоб відстороняти 12-річного сироту з Волині Максима Ткачука від участі в дитячому Євробаченні не було. Про це він повідомив в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.

"Звернулося багато депутатів з питанням, чому це сталося. Наскільки мені відомо, підстав для того, щоб знімати хлопця в участі в Євробаченні, не було. Я думаю, що він коли він буде в Києві, я сподіваюся, у нас буде можливість з ним поспілкуватися. Політика не має шкодити дітям", - сказав Разумков.

Також спікер Ради зазначив, що не знає нічого про можливу відставку глави НГТУ Зураба Аласанії через скандалу.

Відео інтерв'ю доступно за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня генеральний продюсер "суспільности UA" Ярослав Лодигін заявив, що  в НСТУ не можуть скасувати своє рішення щодо Максима Ткачука, якому відмовили в участі в дитячому "Євробаченні", однак 12-річному школяреві пропонують зробити запис свого дебютного альбому. 

Бабуся 12-річного Максима Ткачука, якому НСТУ відмовила в участі в дитячому "Євробаченні", розповіла про те, що шкодує про ажіотаж навколо цієї ситуації.

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