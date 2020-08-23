Минобороны приняло на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун"

Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", в то время, как Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран.

Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

Как сообщали Українські Новини, в рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные отработали стрельбы с вертолета в рамках совместных учений "Си Бриз-2020", которые начались в Черном море 20 июля.

Кроме того, в рамках учений "Си Бриз-2020" было отработано отражение скоростных целей катерной группой.

Также утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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