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23 августа 2020, воскресенье, 15:01 191
Силовые структуры 2020-08-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
Минобороны приняло на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун"

Минобороны приняло на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун"

Елена Новикова
Вооружение, Нептун, Миноброны, Ракеты Нептун
Ракетный комплекс
Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Минобороны

Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", в то время, как Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран.

Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

Как сообщали Українські Новини, в рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные отработали стрельбы с вертолета в рамках совместных учений "Си Бриз-2020", которые начались в Черном море 20 июля.

Кроме того, в рамках учений "Си Бриз-2020" было отработано отражение скоростных целей катерной группой.

Также утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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