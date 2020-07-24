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24 июля 2020, пятница, 15:25 12
Силовые структуры 2020-07-24T15:25:02+03:00
Українські Новини
Военные отработали стрельбы по морским целям на учениях "Си Бриз-2020"

Военные отработали стрельбы по морским целям на учениях "Си Бриз-2020"

Валентин Дзюбенко
Черное море, Военные учения, ВМС Украины, вертолет Ми-8, Си Бриз-2020

Украинские военные отработали стрельбы с вертолета в рамках совместных учений "Си Бриз-2020", которые начались в Черном море 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Стрельбы проводит морская авиационная бригада Ми-8МСБ-В.

Вертолет Госпогранслужбы Украины отправился на учения с аэродрома Школьный. Задача – сопровождение боевой единицы морской авиационной бригады ВМС Украины вертолета Ми-8, заданием которого является поиск и уничтожение морской цели в рамках украинско-американских учений "Си Бриз-2020".

"В этом году основное внимание учений уделяется отработке безопасности операций в море. Корабельно-катерные группы отрабатывают ряд задач, к которым привлекается и авиация", – сообщает Минобороны.

Стрельба с вертолета по морской цели, в рамках общих учений, была отработана впервые. Каждый год сценарий учений и задания меняются.

"Этот элемент было выполнено успешно, цель поражена и это дополнительно подчеркивает, что та техника, которую мы получили у ВМС, а конкретно у бригады морской авиации, она используется на 100 процентов", – сказал начальник штаба руководства учений Константин Плахотнюк.

Напомним, в рамках учений "Си Бриз-2020" было отработано отражение скоростных целей катерной группой.

В 2020 году учения "Си Бриз-2020" проходят только в морской фазе с авиацией.

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